Zwei medizinische Fachvorträge im CCL

Konzentrationsschwächen bei Kindern und neue Hoffnung für Diabetiker

Langenhagen. Im Rahmen der Gesundheitsthemenwochen der Madsack Mediengruppe finden in Kooperation mit der Interessengemeinschaft des City Center Langenhagen noch bis Ende März kostenlose Fachvorträge statt. Am Donnerstag, 30. März lautet das Thema „Konzentrationsschwäche bei Kindern – Ursachen und Therapien“, Referent ist der Langenhagener Ergotherapeut Mark Bussmann. Kinder und Jugendliche benötigen bei Einschränkungen wie Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen Hilfe im Alltag. Der Vortrag gibt Einblicke in die Ursachen dieses mittlerweile weit verbreiteten Problems und erklärt, wie man es mithilfe professioneller Unterstützung in den Griff bekommen kann. Am Anfang einer Therapie steht für Bussmann ein gründliches Erstgespräch. Gemeinsam mit den Kindern und Eltern erarbeitet er anschließend ein Arbeitskonzept für die anstehende Therapie. Dabei steht vor allem die Formulierung kleiner Alltagsziele im Vordergrund, da Kinder und Jugendliche dadurch besonders leicht und gut motiviert werden können. Nur durch eine motivierte Mitarbeit bei der Therapie kann man in der Kinderheilkunde spürbare Erfolge verzeichnen. Aus diesem Grund achtet der erfahrene Ergotherapeut stets auf die Beweggründe und Motivationen der kleinen Patienten und ermöglichen diesen, die Ziele der Therapie mitzubestimmen. Mark Bussmann führt gleich zwei Ergotherapiepraxen in Langenhagen. 2009 gründete er seine Praxis in Godshorn an der Hauptstraße 9, ein Jahr später eröffnete er einen zweiten Standort, der seit 2016 Am Pferdemarkt 3 angesiedelt ist. Die Pädiatrie ist einer seiner Tätigkeitsschwerpunkte, darüber hinaus bietet er ergotherapeutische Unterstützung in den Fachbereichen Neurologie, Psychiatrie, Geriatrie und Orthopädie an.Ein abschließendes Highlight der Vortragsreihe setzt schließlich der ärztliche Klinikdirektor der Paracelsus Klinik Langenhagen, Dr. Michael Neubauer. Über sieben Millionen Menschen in Deutschland leiden an Diabetes. Unter dem Titel „Naht das Ende der Zuckerkrankheit?“ informiert er am Freitag, 31. März, im CCL über neueste Trends bei der Behandlung von Diabetes, die nach seiner Einschätzung „eine Revolution in der Diabetestherapie“ auslösen werden. Neubauer verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz im Fachbereich Diabetologie. Er studierte an der MHH sowie in den USA, arbeitete unter anderem in der Fachklinik für Diabetes und Stoffwechselkrankheiten in Bad Lauterberg, bevor er als Oberarzt an das Klinikum Region Hannover wechselte. Seit 2004 ist er Chefarzt für Innere Medizin und Diabetologie an der Paracelsus Klinik Langenhagen. Die Vortragsreihe findet jeweils um 18.30 Uhr im Seminarraum der City Apotheke (Zugang im ersten Obergeschoss des Bestandsbaus über den Innenhof neben der Bowlingbahn) statt. Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle von HAZ/NP und ECHO im CCL persönlich oder unter der Telefonnummer (0511) 72 80 80 entgegen.