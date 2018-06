Zwei neue Mitgliedsbetriebe begrüßt

Wirtschaftsklub zu Besuch im VW-Nutzfahrzeugzentrum

Langenhagen (sch). Wenn rund 60 Führungskräfte aus Wirtschaft, Vereinen und Kommunalverwaltungen zusammenkommen, darf schon einmal etwas Besonderes aufgefahren werden. Dies nahmen die Gastgeber des 151. Businessfrühstücks des Wirtschaftsklubs am Donnerstag wörtlich und stellten ihren Gästen in einer exklusiven Preview den neuen VW Touareg vor. Eingeladen hatte die Firma Volkswagen Automobile Hannover in das Langenhagener VW-Nutzfahrzeugzentrum, dessen Verkaufsleiter Stefan Henne sich gemeinsam mit Hubert Korth, Vertriebsleiter Neuwagen, und weiteren Kollegen den Fragen des Moderatoren-Duos Stephan Handwerker und Andreas Rose stellte. Dass der Wirtschaftsklub sein Netzwerk mittlerweile auch sehr erfolgreich über die Grenzen Langenhangens hinaus knüpft, zeigte schließlich einmal mehr die Begrüßung der neuen Mitgliedsbetriebe. So durfte Klubchef Uwe Haster Andreas Schilling, Geschäftsführer der acoustic service GmbH aus Hannover, sowie Jochen Haselbacher, Geschäftsführer Hannover Scorpions Eishockey GmbH aus der Wedemark, die Klubnadel ans Revers heften.