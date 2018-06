Zwei Verletzte

Langenhagen. Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einem Pkw kam es am Sonnabend um 8.50 Uhr an der Kreuzung Bothfelder und Theodor-Heuss-Straße. Der 63-jährige Motorradfahrer missachtete das für ihn geltende Rotlicht und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei kollidierte er mit dem Pkw des von rechts kommenden 70-jährigen Fahrzeugführers. Beide Beteiligte verletzen sich bei dem Unfall leicht.