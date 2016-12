54 Mal startete der Hubschrauber

Monatsbilanz der DRF Luftrettung

Langenhagen. Ein Intensivpatient erleidet mitten in der Nacht ein Lungenversagen. Ein Kind muss dringend am Herzen operiert werden. Schnellstmöglich müssen diese Patienten in Spezialkliniken transportiert werden. 54 Mal startete der Hannoveraner Hubschrauber der DRF Luftrettung im November zu oft lebensrettenden Einsätzen.„Christoph Niedersachsen“ wird für dringende Transporte von Intensivpatienten zwischen Kliniken und als schneller Notarztzubringer bei Notfällen alarmiert. Als einziger Intensivtransporthubschrauber in Niedersachsen ist er täglich rund um die Uhr einsatzbereit.Hintergrundinformationen:Die DRF Luftrettung setzt an 31 Stationen in Deutschland und Österreich Hubschrauber für die Notfallrettung und den Transport von Intensivpatienten zwischen Kliniken ein, an acht davon sogar rund um die Uhr. Über die Hubschrauberrettung hinaus führt die DRF Luftrettung weltweite Patiententransporte mit Ambulanzflugzeugen durch. Zur Sicherstellung ihrer hohen Qualität ist die gemeinnützig tätige Luftrettungsorganisation auf die Unterstützung von Förderern und Spendern angewiesen, Infotelefon: (0711) 70 07 22 11. Aktuelle Informationen online unter www.drf-luftrettung.de oder www.facebook.com/drfluftrettungChristoph Niedersachsen auf einem Klinikdach. Foto: Archivbild.