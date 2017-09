Kostenloser Lichttest in der TÜV-Station

Langenhagen. Im Herbst steigt die Wahrscheinlichkeit für schlechte Sicht im Straßenverkehr durch Nebel, Regen und früher hereinbrechende Dunkelheit. Umso wichtiger ist es dann, dass die Scheinwerfer einwandfrei funktionieren. Deshalb können Fahrzeughalter wieder im gesamten Oktober die Einstellung und Funktionalität ihrer kompletten Lichtanlage kostenlos an der TÜV-STATION Langenhagen, Mercedesstraße 1, überprüfen lassen.„Richtig eingestellte Scheinwerfer tragen viel zur Fahrsicherheit bei“, erklärt Klaus-Peter Roll, Leiter der TÜV-STATION Langenhagen. „Zu hoch eingestellte Leuchten können die Fahrer auf der Gegenfahrbahn blenden. Das gilt auch für vorausfahrende Fahrer, die durch den Rückspiegel blicken.“ Sind die Scheinwerfer dagegen zu niedrig eingestellt, ist das eigene Sichtfeld zu begrenzt und man kann mögliche Hindernisse oder Gefahren nicht rechtzeitig erkennen. Neben der richtigen Einstellung des Abblendlichts sind auch einwandfrei funktionierende Schluss- und Nebelschlussleuchten ein wichtiger Sicherheitsfaktor bei Dunkelheit oder Nebel. Außerdem müssen Blinker und Bremslicht jederzeit intakt sein.Falsch eingebaute beziehungsweise eingestellte oder defekte Leuchten sind der häufigste Grund dafür, dass Fahrzeuge bei der Hauptuntersuchung durchfallen. „Vielen ist gar nicht bewusst, dass ihr Licht nicht korrekt eingestellt ist. Oftmals wird das Problem erst erkannt, wenn aufgrund von schlechter Sicht ein Unfall passiert“, sagt der TÜV-Experte. Deshalb bieten die Experten von TÜV NORD jedes Jahr im Oktober diesen Service an. Roll: „Mit dieser Aktion wollen wir zur Sicherheit aller Fahrzeughalter in den dunklen Monaten beitragen. Wir wünschen allen auch im Herbst eine gute und sichere Fahrt.“