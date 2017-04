Nato-Draht überwunden

Engelbostel. Diebe überwanden in der Nacht zu Mittwoch einen Nato-Draht-Zaun an der Resser Straße und gelangten so auf das Grundstück einer Gartenbaufirma. Dort schnitten der oder die Täter die Hecktüren von zwei Transportern der Marke Fiat Ducato auf. Angaben zum Diebesgut und Täterhinweise liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.