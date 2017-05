Wiebke Rodieck ist deutsche Bergmeisterin

Eine Bergmeisterschaft? Da brauchen die niedersächsischen „Flachlandtiroler“ erst gar nicht hinfahren, sie haben ja doch keine Chancen gegen die Bayern, so die langläufige Meinung. Daß das ein Irrtum ist, beweisen die „Radsportzwillinge“ Inga und Wiebke Rodieck. Inga gewann 2014 die deutsche Bergmeisterschaft. Schwester Wiebke belegte im vergangenen Jahr Platz zwei.Deutsche Bergmeisterschaft der Frauen 2017 in Attenzell, einem Ortsteil des Marktes Kipfenberg im oberbayerischen Landkreis Eichstätt. Zu fahren sind sieben Runden, insgesamt 105 Kilometer bergauf und bergab. Das Rennen gestaltete sich abwechslungsreich. Nachdem auf den letzen 30 Kilometern das schnelle Feld zwei Ausreißerinnen geschluckt und sich auf rund 25 Fahrerinnen reduziert hatte, gab es zwar immer wieder Ausreißversuche aus dem Feld, schließlich fiel aber die Entscheidung im Sprint, den Wiebke Rodieck nach mutiger Tempoattacke 200 Meter vor dem Ziel für sich entscheiden konnte. Große Freude im Hause Rodieck. Nach Inga, die in diesem Rennen Platz 16 erreichte, ist nun auch Wiebke deutsche Bergmeisterin.Auch die Mitglieder der „Radsportfördergruppe Blau-Gelb Team SWISS-O-PAR“ waren aktiv. So nahm Ole Geisbrecht an der mit mehr als 100 Fahrern besetzten internationalen TMP-Tour teil. Nach vier zum Teil sehr bergigen Etappen konnte er sich in der Gesamtwertung Platz 31 sichern. Tim Wehmeier erreichte bei einem City-Rennen in Nordrhein-Westfalen einen vierten Platz.Am Pfingstsonntag veranstaltet der RC Blau-Gelb im Hindenburgviertel (Start/Ziel in der südlichen Kurt-Schumacher-Alle) sein traditionelles Pfingstrennen. Es werden ab 12 Uhr beginnend mit den Schülerrennen insgesamt neun Rennen gestartet, unter anderem um 13.30 Uhr mit dem Frauen-Elite-Rennen, an dem auch die Rodieck-Zwillinge teilnehmen werden.