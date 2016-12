6.500 und 7.700 Karten verkauft

TUI Arena füllt sich zu Weihnachtsspielen

Vor der bevorstehenden Winterpause, in der gleich mehrere Spieler der TSV Hannover-Burgdorf für ihre Nationalmannschaften die Weltmeisterschaft in Frankreich spielen werden, warten noch zwei Höhepunkte auf DIE RECKEN. Sowohl am 21. Dezember als auch am 27. Dezember treten die Niedersachsen in der TUI Arena an und können sich schon heute einer großen Unterstützung gewiss sein.Mehr als 6.500 Karten sind für das Spiel vor Weihnachten gegen den VfL Gummersbach bereits abgesetzt worden, für das Duell nach den Feiertagen gegen Frisch Auf! Göppingen sind sogar schon 7.700 Tickets verkauft worden.„Wir sind froh, dass sich unsere Mannschaft bei den Weihnachtsspielen schon heute auf eine große Anzahl an Fans im Rücken verlassen kann. Gerade vor der Winterpause, wenn die Kräfte allmählich nachlassen, kann der achte Mann in Heimspielen den entscheidenden Unterschied ausmachen“, setzt Geschäftsführer Benjamin Chatton auf den Faktor Publikum.Karten für die letzten beiden Heimspiele im Kalenderjahr 2016 gibt es sowohl im Ticketonlineshop, in der RECKEN-Geschäftsstelle sowie allen bekannten Vorverkaufsstellen.