96 – Weihnachten

Eigentlich will Hannover 96 am Sonntag beim letzten Heimspiel des Jahres 2016 in der HDI Arena gegen den SV Sandhausen keine Geschenke machen.

Aber: 96 hat sich für seine Fans etwas ausgedacht. Auf der Homepage www.hannover96.de läuft aktuell der 96-Weihnachtsfilm 2016 – das Video anzusehen lohnt sich ganz sicher, nicht nur für 96 Fans. Und für das letzte Heimspiel hat Hannover 96 seine kostenlose Stadionzeitung (die ab Samstag auch auf der Homepage heruntergeladen werden kann) mit einem interessanten „Driving home for Christmas“ Titelcover versehen. (Der Cover ist in der Anlage zum Abdruck beigefügt).

Weihnachten im Kreis der Familie zu feiern, ist sicher das schönste Geschenk. Und zu Hause geht es am Sonntag für die Mannschaft von Hannover 96 gegen den SV Sandhausen und ein Sieg wäre natürlich nicht nur ein prächtiges vorzeitiges Weihnachtsgeschenk für die Fans, sondern auch ein weiterer Schritt auf dem Weg, der im Mai 2017 zurück in der Bundesliga führen soll.