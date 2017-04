Abnahmetermine fürs Sportabzeichen

Beginn der Saison ist am 3. Mai

Langenhagen. Die Sportabzeichensaison beim SC Langenhagen beginnt am Mittwoch, 3. Mai, und endet am 1. Oktober. Die Abnahmen finden auf dem Schulsportplatz statt, der Hochsprung wird nach Absprache auf der SCL-Sportanlage abgenommen.Abnahmetermine Leichtathletik:sonnabends ab 14 Uhr, 13. Mai, 3. Juni,5. und 26. August, 16. September und am 1. Oktober; mittwochs: ab 18 Uhr am 3. und 24. Mai, 21. Juni, 16. August, 6. und 27. September.Radfahren: Treffpunkt: Am Rehkamp (UPS), das Ziel ist in der Gaußstraße/ Eingang Bahlsen. Start um 8.30 Uhr zur 200-Meter-Kurzstrecke; Start 9 Uhr / ab 8,45 Uhr Eintragen in die Startliste (20 Kilometer). Sonntags: 21. Mai, 11. Juni, 6. und 27. August, 10. September und 1. Oktober.Fürs 200-Meter-Radfahren ist der Treffpunkt Am Rehkamp (UPS) um 8.30 Uhr.Familien aufgepasst: Das Familien-Sportabzeichen legen mindestensdrei Familienmitglieder aus zwei Generationen ab.Die Abnahme hierfür ist am Sonnabend, 17. Jun, auf der SCL Sportanlage an.Beginn 14 Uhr Ende 18 Uhr.Änderungen beim Deutschen Sportabzeichen ab 2013, statt der bisher fünf Gruppen gibt es nur noch vier Gruppen: Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit + Koordination. Der Schwimmnachweis kann rückwirkend (vom laufenden Jahr) fünf Jahre anerkannt werden, wenn eine entsprechende Bescheinigung (DAS oder Prüfkarte) vorgelegt wird. Die Gültigkeit des Nachweises der Schwimmfertigkeit für das Deutsche Sportabzeichen ist begrenzt auf fünf Jahre und bezieht sich auf das Ausstellungsjahr. Bei den Jugendlichen 6- bis 17-jährigen, die brauchen nur einmal eineSchwimmbestätigung vorlegen. Alle Änderungen entnehmen Interessierte bitte dem Informationsheft (gültig ab 2017); es liegt am SCL Sportplatz aus,oder aus dem Internet unter www.deutsches-sportabzeichen.deSonderabnahmetermine für Gruppen mit mehr als 10 Personen nach Absprache mit Dieter Schnuer. Für anstehende Fragen steht gern zur Verfügung: Dieter Schnuer Telefon (0511) 77 93 49, E-Mail: dieschn@arcor.de, Handy (0152) 29 87 12 10.Die Sportabzeichenverleihung findet am 25. Oktober statt.