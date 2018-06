"Auch die Jüngsten strahlten in Osterwald"

Turniererfolg der Engelbosteler Reiterinnen

Das Wetter war zwar gemischt, aber auch die gelegentlichen Schauer konnten der guten Laune unter den Engelbostler Dressur-und Springreitern, die beim Reitturnier in Osterwald starteten, nichts anhaben. Zahlreiche Platzierungen ließen die Gesichter ein ums andere Mal in den Siegerehrungen strahlen. Besonders die Jüngsten glänzten mit tollen Ritten, so war der Springreiter-Wettbewerb mit Platz eins für Carolin Siebert, Platz drei für Lucia Surburg-Trümper und Platz sieben für Laura Fox fest in Engelbostler Hand. Carolin Siebert und Lucia Surburg-Trümper ließen auch im Stilspring-Wettbewerb nichts anbrennen und sicherten sich Platz eins und drei.Sofia Schreiber bewies ihr vielseitiges Talent und startete nicht nur in der Stilspringprüfung Klasse E, sondern auch in der Dressurprüfung Klasse E und erritt Platz drei und vier.Insgesamt fünf erste Plätze wurden für die Reiterinnen aus Engelbostel mit Goldenen Schleifen belohnt, darunter auch Emily-Luna Brieler in der Stilspringprüfung Klasse E mit der hervorragenden Note 8,3. Routiniert war Jane Künnecke im A-Zeitspringen unterwegs. Mit kurzen Wegen knöpfte Sie der Konkurrenz über vier Sekunden ab und wurde dafür mit Gold belohnt. Eine weitere Goldene Schleife in der Oldie-Cup A-Dressur ging an die erfahrene Claudia Fox.Die Ergebnisse im Einzelnen:Stilspringprüfung Klasse E - erster Platz Emily-Luna Brieler auf Geronimo (Note 8,),vierter Platz für Sofia Schreiber auf Fineliner (Note 7,7); Springreiter-Wettbewerb - erster Platz für Carolin Siebert auf Mrs.Glee (Note 8,2),dritter Platz für Lucy Surburg-Trümper auf Masaru (Note7,5),siebter Platz für Laura Fox auf Gironimo (Note 7,2);Dressurpferdeprüfung Klasse A - vierter Platz für Ulrike Döpke auf Spotlight (Note 7,3);Dressurprüfung Klasse E - dritter Platz für Sofia Schreiber auf Fineliner (Note 7,4);Dressurprüfung Klasse A** - fünfter Platz für Claudia Fox auf Federtanz (Note 6,7); Springprüfung Klasse A* - erster Platz für Jane Künnecke auf Naomi in 43,51 Sekunde;Stilspring-Wettbewerb - erster Platz für Carolin Siebert auf Mrs.Glee (Note 8,2); dritter Platz für Lucia Surburg-Trümper auf Masaru (Note 7,7);Dressurprüfung Klasse L* auf Kandare - dritter Platz für Kim Leonie Hamann auf Royell B (Note 6,7);Dressur-Wettbewerb E - vierter Platz für Lucia Surburg-Trümper auf Masaru (Note 6,9); Dressurprüfung Klasse A* Oldie-Cup - erster Platz für Claudia Fox auf Federtanz (Note 7,7).