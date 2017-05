SC Langenhagen beim Prolog der Triathlon-Saison

Jetzt fand der siebte Weyher-Duathlon statt. Duathlon ist ein Wettkampf aus Laufen-Radfahren-Laufen. Der Duathlon in Weyhe findet traditionell als Prolog der kommenden Triathlon-Saison statt. Der Wettkampf ist sehr gut organisiert und fand bei strahlendem Sonnenschein statt. Leider waren die Temperaturen noch frisch und der Wind sehr stark bis zu Sturmböen. Der Rundkursus musste zweimal durchfahren werden und gefühlt war nur auf einer Strecke von etwa fünf Kilometern Rückenwind. Vom SC Langenhagen gingen Francisco Cabanillas Garcia und Dirk Bockisch an den Start der Kurzdistanz, bestehend aus zunächst einem Lauf über die Zehn-KilometerFranc

-Strecke, anschließend ging es 42 Kilometer aufs Rad gegen den Wind. Zum Schluss folgt nach einem schnellen Wechsel noch ein 5km Lauf. Bei dem Wettkampf werden zeitgleich die Landesmeisterschaften im Duathlon ausgetragen. Francisco Cabanillas Garcia überzeugt erneut durch seine Laufstärke. Er erreicht das Ziel in 2:21,11 Stunden und erreicht damit Platz 69 (Platz neun der Altersklasse) . Die zehn Kilometer läuft er in 36:16 Minuten. Auf dem Rad braucht er 1:24:56 Stunden (inklusive Wechsel). Der folgende Fünf-Kilometer-Lauf wird immer noch in 19:59 Minuten gelaufen. Dirk Bockisch finisht in 2:26,28 Stunden auf Rang 85 (Altersklasse Platz 16). Seine Split Zeiten lauten Run 42:39 Minuten - Bike 1:21,53 Stunden - Run 21:55 Minuten. Am 14. Mai findet der erste Wettkampf der Triathlon-Verbandsliga in Hameln statt. Das Triathlon-Team startet mit einer stattlichen Anzahl von zwölf motivierten Athleten.