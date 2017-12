Schachtiger punkten weiter

Auch am vierten Saisonspieltag konnten die Schachtiger Langenhagen zählbare Erfolge verbuchen. In der Verbandsliga Süd gewann die erste Mannschaft mit 5,5-2,5 gegen den SK Lehrte II und vergab dabei sogar einen noch höheren Sieg. Bernd Grohmann, Manfred Backhaus, Carsten Ahlvers und Falko Bozicevic fuhren jeweils den vollen Punkt ein. MichaelLehmann, Oliver Hofmann und Olaf Klingebiel spielten remis. In der Tabelle festigten die Tiger ihren zweiten Tabellenplatz und müssen im neuen Jahr zunächst zu den spielstarken SF Barsinghausen, die seit der Saison 2012/13 alle Begegnungen gegen die Tiger gewonnen haben, jedoch überraschend Tabellenletzter sind. Aufsteigende Tendenz zeigt die zweiteTigermannschaft in der Kreisliga West mit einem 4-4 gegen die SF Barsinghausen II. Durch Siege von Thomas Schmitz, Marcus Meinhardt, Oliver Höbel und Artur Ramminger kletterten die Tiger auf einen geteilten sechsten Platz und verschafften sich damit vorerst etwas Luftim Kampf um den Klassenerhalt. In der nächsten Runde haben die Tiger die zweite Mannschaft des SK Ricklingen zu Gast, die als Tabellenvierte noch in den Aufstiegskampf eingreifen möchte.