Aufstieg fast sicher

TSV Godshorn gewinnt bei Borussia Hannover mit 2:1

(ok). Ein Sieg des TSV Godshorn in der Fußball-Bezirksliga gegen Letter 05 am nächsten Sonntag, und der Aufstieg ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in Sack und Tüten. Das Team hätte dann zwölf Punkte Vorsprung bei noch vier ausstehenden Spielen, darüber hinaus 56 Tore mehr geschossen. Das Spiel beim abstiegsbedrohten SV Borussia Hannover endete übrigens genauso wie das Hinspiel mit 2:1. Noch zur Halbzeit hieß es nach starken Torhüterleistungen 0:0, ehe die Borussia kurz nach dem Halbzeitpfiff mit 1:0 in Führung ging. In der 62. und 73. Minute drehte der Gast aus Godshorn das Spiel allerdings.