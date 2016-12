B- und D-Jugend im Pokal

HSG Langenhagen lädt für 17. und 18. Dezember ein

(ok). Großes Handball-Pokalwochenende in der Robert-Koch-Realschule kurz vor Weihnachten. Den Auftakt macht die männliche B-Jugend am Sonnabend, 17. Dezember, mit ihrem Pokalturnier. Der Erste der Regionsoberliga trifft dabei auf hochkarätige Gegner, unter anderem auf den Tabellenzweiten der anderen Staffel der Regionsoberliga, die HSG Burgwedel. Die Gegner Im Einzelnen: HSG gegen TuS Bothfeld um 14 Uhr, HSG gegen die HSG Loccum/Stolzenau um 16 Uhr und HSG gegen die HSG Burgwedel um 17.20 Uhr.Die männliche D-Jugend ist dann am darauffolgenden Tag, Sonntag, 18. Dezember, an der Reihe und hat es unter anderem auch mit renommierten Regionsoberligisten zu tun. Im Einzelnen: HSG gegen TV Eintrscht Sehnde um 10 Uhr, HSG gegen TuS Bothfeld um 11.30 Uhr, HSG gegen HSG Hannover-Badenstedt und HSG gegen TSV Anderten II um 14.30 Uhr.