Bavenstedt besiegt wackere Krähen

Waldsee-Team scheitert unglücklich

Der SV Bavenstedt zählt nicht unbedingt zu den Lieblingsgegnern des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide. Zehnmal hat es bis dato in der Fußball-Landesliga Partien zwischen den Krähen unddem Team aus dem Hildesheimer Stadtteil gegeben, und nur einmal ging der TSV KK alsSieger aus diesem Duell hervor. Und dieser Erfolg liegt auch schon lange zurück, ereigneteer sich doch am 24. April 1999. Am vergangenen Sonnabend machte sich das Waldsee-Teamauf, um die Bilanz gegen den SVB aufzupolieren.Die Konstellation stellte sich diesmal allerdings anders als üblich dar. Während die Mannschaftvon Trainer Ingo Trebing als Tabellenfünfter nach Hildesheim fuhr, rangierten die Gastgebernach durchwachsenem Saisonstart lediglich auf Position Acht und somit nicht auf den vorderenPlätzen, wo man sie für gewöhnlich verorten würde.Trebing hatte diesmal eine Fünferkette aufgeboten, um möglichst lange die Null zu halten.Dass dieses gelang, hatte zum einen mit einem gut reagierenden Jan Helms im Krähentor,zum anderen mit etwas Glück zu tun. Helms lenkte einen aus kurzer Distanz abgegebenenSchuss von Hady El-Saleh über die Latte. Dann kam das Glück, das verhinderte, dass derbestens postierte Sebastian Klisa eine große Torchance ausließ. Und dann sollte Fortuna denKrähen noch einmal zur Seite stehen, als ein Foul von Andrè Ulrich sich Millimeter vor derStrafraumgrenze ereignete. Statt eines Elfmeters gab es Freistoß für den SV Bavenstedt,und dieser wurde von Tim Hübner und Sebastian Helms mit vereinten Kräften entschärft.Dann hatte der TSV KK seine Startschwierigkeiten überwunden und fand nun immer besserins Spiel. Nach einer halben Stunde traten die Gäste erstmals offensiv in Erscheinung.Nach einer starken Vorarbeit von Marcel Kunstmann traf Felipe-Marcel Böttcher den Ball,der durch eine Linksflanke zu ihm kam, nicht richtig. Später schlug Philipp Schmidt einenFreistoß von der linken Seite steil auf den langen Pfosten. Von dort beförderte Kunstmanndas Leder per Kopf zum im Strafraum lauernden Tjark Miener. Die Zielperson verfehlte dasSpielgerät um Haaresbreite. Die nächsten Gelegenheiten waren den Bavenstedternvorbehalten. Hady El-Saleh und Kevin Bodmann konnte diese jedoch nicht nutzen.So fand die Feststellung der Zuschauer, die bei äußerst ungemütlichen Witterungsbedingungenzugegen waren, dass der unentschiedene Spielstand zur Halbzeitpause angemessen war,breite Zustimmung.Nach dem Seitenwechsel wurden die Strafraumszenen auf beiden Seiten etwas weniger.Auf Seiten des TSV KK gab es einen Schmidt-Freistoß von der linken Strafraumgrenze zuMarcel Kunstmann, der knapp scheitern sollte. Gegenüber war Jan Helms bei einemVersuch von Jan Laumann zur Stelle. Doch dann kam die 72. Minute, und Laumann konntedoch noch jubeln. Er erzielte das Tor des Tages, profitierte von Abwehrversuchen derKrähen, die auf dem rutschigen Boden Versuche blieben.Der Endstand war damit bereits hergestellt, denn ganz große Torannäherungen blieben inder Folgezeit aus. Eine unglückliche Niederlage, denn die Krähen haben an diesemNachmittag vor allem in kämpferischer Hinsicht vollends überzeugt. Die Spieler haben allesinvestiert, haben geackert, haben gekämpft und wurden nicht müde, bis zur letzten Sekundean eine Wende im Spiel zu glauben. Es hat nicht sollen sein. So wird der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide in der Rückrunde im zwölften Duell mit dem SV Bavenstedt erneut versuchen,den ersten Sieg des dritten Jahrtausends einzufahren.Mannschaft: J. Helms, Schütz, Hübner (ab 75. Minute M.Ulrich), A. Ulrich (ab 60. Minute Döpke), S. Helms,Pfeuffer, Schmidt, T. Miener, Mücke, Böttcher (ab 80. Minute Tasche), Kunstmann; Trainer: Trebing; Tor: 72. Minute 1:0 Jan Laumann.