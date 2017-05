Beim TSV Havelse bleibt auch der Kapitän an Bord

Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert

Der TSV Havelse und sein Kapitän Tobias Holm haben den zum Saisonende auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Der 28-jährige Defensivspezialist spielt, abgesehen von einem einjährigen Abstecher zu den Sportfreunden aus Lotte, mittlerweile seit 2006 für die Havelser. Damit umfasst der Kader für die kommende Spielzeit nunmehr 18 Spieler. Insbesondere auf den Positionen Außenverteidiger und Stürmer, wird der Verein für die noch vorhandenen Vakanzen sein Augenmerk legen.Zitat Tobias Holm: „Ich freue mich darauf, eine weitere Saison das Havelser Trikot zu tragen. Der TSV ist mein Verein und für mich sportlich nach Hannover 96 die klare Nummer 2 in der Region. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit Christian Benbennek auch in der kommenden Saison wieder eine gute Rolle in der Regionalliga spielen werden. Persönlich würde ich mich mit dem TSV zu gerne noch einmal für den DFB-Pokal qualifizieren.“Stefan Pralle, Manager: „Tobias besitzt als Kapitän, Führungsspieler und echter Havelser eine herausragende Bedeutung für die Mannschaft und den Verein. Er verkörpert nicht nur die Havelser Tugenden, sondern weiß genau, worauf es ankommt, um hier den maximalen Erfolg zu erzielen. Für mich ist sein Bekenntnis zum TSV eine ganz wichtige Personalie.“