Carlo Kriele auf dem Bronzeplatz

Judo-Bezirksmeisterschaften in Burgdorf

VfB Langenhagen. Bei den Bezirkseinzelmeisterschaften der U15 startete für den VfB Langenhagen Carlo Kriele in der Gewichtsklasse bis 37 Kilogramm. In seinem ersten Kampf missglückte er leider ein Konter und er geriet in einen Haltegriff, aus dem er sich nicht mehr befreien konnte. Aber schon im zweiten Kampf setzte Carlo sich mit einer Eindrehtechnik durch und hielt selbst den Haltegriff über die Zeit, sodass er diesen Kampf für sich verbuchte. Durch den Sieg sicherte sich Carlo den zweiten Platz in seinem Pool und trat im Halbfinale gegen den späteren Sieger der Gewichtsklasse an. Allerdings ging er die Sache zu zaghaft an und wurde schnell geworfen. Am Ende freute sich Carlo über einen dritten Platz und die Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft.