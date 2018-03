Der Regen geht, und die Krähen blühen auf

Starker Heimsieg mit überragendem Philipp Schmidt

Nicht jeder hätte damit gerechnet, dass das für letzten Dienstagabend angesetzteNachholspiel in der Fußball-Landesliga zwischen dem TSV Krähenwinkel/Kaltenweide und dem HSC Blau-Weiß Schwalbe Tündern würde stattfindenkönnen. Schließlich haben die Plätze aufgrund der Witterungsverhältnisse in denletzten Wochen reichlich Wasser aufnehmen müssen, und auch der Dienstag begannäußerst regnerisch. Zudem wurden alle weiteren Nachholspiele an diesem Abendabgesagt. Am frühen Nachmittag hatten sich die Verantwortlichen des TSVKK nacheiner Platzbegehung und den guten Eindrücken desselben dazu entschieden,die Partie dennoch stattfinden zu lassen. Dieses mag wohl auch im Sinne der Mannschaft gewesen sein, denn zwei Tage zuvor hatte es gegen den VfL Bückeburg eine verdiente Niederlage nach einer äußerst schwachen Leistung gegeben. Nun bestand sogleich die Möglichkeit zur Wiedergutmachung.Doch die Rot-Blauen sollten auch gegen Tündern schnell kalt erwischt werden. Schonin der fünften Minute nutzte Robin Tegtmeyer einen Krähenwinkeler Fehler aus, umseine Mannschaft in Führung zu bringen. Drohte etwa die fünfte Niederlage in Folge ?Schließlich datierte der letzte Sieg vom 13.Oktober 2017, und die Abstiegsplätzeschienen näherzurücken. Vielleicht hätte alsbald der Begriff Krise bemüht werden müssen.Was die Tünderaner Offensive zu leisten imstande ist, hatte sie in den Vorwochen e eindrucksvoll bewiesen. Wenn die Stürmer einmal ins Rollen kommen, sind sie nur schwer aufzuhalten. So haben unter anderem gleich sechs Tegtmeyer-Tore im Spiel gegen Steimbke zum dritten Tabellenplatz der Schwalben beigetragen.Aber die Krähen hatten etwas dagegen, dass auch hier eine Tünderaner Torlawine inGang kommen sollte. Ganz im Gegenteil – die Rot-Blauen waren im Vergleich zumBückeburg-Spiel kaum wiederzuerkennen, und das in jeglicher positiver Hinsicht. Siehaben alles gegeben, haben gekämpft, haben geackert und wussten überdies auchspielerisch zu überzeugen. Zudem war in der Körpersprache der unbedingteSiegeswille jederzeit erkennbar. Die Krähen übernahmen die Initiative und dominiertendas Spiel eindeutig. Es brauchte etwas Geduld und einen aufmerksamen Jan Helms, derin der 50.Minute bei einem gegnerischen Konter gegen Robin Tegtmeyer Sieger blieb,dann fiel das hochverdiente 1:1. Philipp Schmidt brachte einen Freistoß von links in denStrafraum. Andreas Bart köpfte von der rechten Strafraumseite nach innen, und derzentral lauernde Marcel Kunstmann brachte das Leder über die Linie. In der 71.Minutegingen die Krähen in Führung. Eine großartige Vorarbeit des überragenden PhilippSchmidt ging voraus. Er spielte den Ball gleich an drei Gegenspielern vorbei undbrachte dann die Linksflanke, die Kunstmann mit seinem 14.Saisontor zum 2:1abschloss. Die Krähen spielten weiterhin stark auf und ernteten immer wieder Szenen-applaus ihres Anhangs. Mit jeder gelungenen Aktion, seien es souverän gewonneneZweikämpfe, präzise Kombinationen oder zielsichere Angriffe gewesen, wuchs dasSelbstvertrauen. Der Schlusspunkt war dann dem man of the match vorbehalten. Inder 84.Minute befand sich Philipp Schmidt in zentraler Position rund 18 Meter vor demTor. Er hätte nun vielleicht ein Zuspiel zu einem Mitspieler wählen können. Doch mansah der Nummer 18 die unbedingte Überzeugung, dieses Tor selbst zu schießen,an.Schmidt schoss, und traf per maßgenauem Flachschuss zum 3:1-Endstand.Sollte die Waldsee-Elf in diesem Stil auch am nächsten Sonntag auflaufen, dann istauch ein Erfolg bei der TSV Burgdorf, die in den letzten Jahren nicht unbedingt zu Krähenwinkels Lieblingsgegnern zählte, möglich. Das Spiel im Burgdorfer Stadionan der Sorgenser Straße beginnt am Sonntag, 18. März, um 15 Uhr.Mannschaft: J. Helms, Bart, Miener, S. Helms, Tegtmeyer, Pfeuffer, Schütz (ab 74. MinuteHübner), Mücke (ab 88. Minute Heider), Oakley, Böttcher (ab 28. Minute P. Schmidt), Kunstmann; Trainer: Trebing.Tore: 5. Minute 0:1 Robin Tegtmeyer, 60. Minute 1:1 Marcel Kunstmann, 71. Minute 2:1 Marcel Kunstmann, 84. Minute 3:1 Philipp Schmidt.