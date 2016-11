Derby Time in Langenhagen

Sonnabend, 27. November, 16 Uhr – SCL Lions gegen TSV Neustadt temps Shooters

Am Sonnabend, 27. November, um 16 Uhr steht in der SCL-Halle das erste Basketball-Derby der Saison in der zweiten Regionalliga an. In der vergangenen Saison entschieden die Lions trotz ihrer Außenseiterrolle beide Derbies gegen die Shooters für sich entscheiden, darunter war ein überraschend deutlicher Heimsieg in der Hinrunde.Jedoch kommt in dieser Saison auf die Lions ein noch härterer Brocken Arbeit zu. So konnten die Shooters wichtige Spieler der letzten Saison, wie Samuel O’Garro und Solomon Sheard, halten und sich zusätzlich durch erfahrene Spieler wie Tim Brauner, Tobias Welzel und Lasse Schikowski verstärken.Währenddessen befindet sich das Lions-Team von Coach Björn Becker durch seine Verjüngungskur nach der vorien Saison noch in der Selbstfindungsphase und ist nach sechs Saisonspielen immer noch sieglos und befindet sich auf den letzten Tabellenplatz.Bekanntlich folgen Derbies aber ihren eigenen Gesetzen und die Lions hoffen mit Hilfe zahlreicher Unterstützer für eine weitere Überraschung sorgen zu können.Für Stimmung in der Halle wird auf jeden Fall durch DJ Carter und Hallensprecher Björn Milsch gesorgt. Weiterhin wird es einen Verkauf von Speisen und Getränken geben. Einlass: 15 Uhr; Eintritt zwei Euro / unter 16 Jahren freier Eintritt. Es wird einen Verkaufsstand mit Getränke und Speisen geben. Zusätzlich gibt es hausgemachte Falafel zu kaufen.