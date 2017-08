Derby-Zweiter Enjoy Vijay im Audi-Preis großer Favorit

Langenhagen. Pferdestärken, schicke Hüte und viele prominente Gäste: Der große Audi Ascot-Renntag am Sonntag auf der Neuen Bult (ab 13 Uhr) ist der nächste Höhepunkt im Jubiläumsjahr des Hannoverschen Rennvereins. Sportliches Highlight ist der Große Preis des Audi-Zentrums Hannover (Gruppe III, 55.000 Euro, 2.000 m), das mit fünf dreijährigen Pferden besetzt ist.

Für zwei Kandidaten wird das Rennen eine Derby-Revanche. Der Ittlinger Enjoy Vijay (Andrasch Starke) bot als Zweiter eine hervorragende Leistung und tritt nun auf der Neuen Bult als klarer Favorit an. Ming Jung (Adrie de Vries) hingegen spielte im Derby keine Rolle, könnte aber überraschen. Ein interessanter Kandidat ist Amigo (Bauyrzhan Murzabayev), zuletzt Listensieger in Dresden. Trainer Mario Hofer schickt Real Value (mit dem Franzosen Fabrice Veron) und Kick and Rush (Stephen Hellyn) an den Start.

Der Preis der Deutschen Bank AG, ein mit 22.500 Euro dotierter Ausgleich I für dreijährige und ältere Pferde (1400 Meter), ist der zweite Galopper-Höhepunkt. Bult-Trainer Hans-Jürgen Gröschel sattelt den siebenjährigen Lokalmatador Beau Reve (Andrasch Starke), der auf den niederländischen Seriensieger My Mate (Jozef Bojko) trifft.

Im sechsten Rennen des Tages, der „LO&GO – Der Herrenausstatter“ Trophy, wird in der Viererwette die „Wettchance des Tages“ mit einer Garantieauszahlung in Höhe von 20.000 Euro ausgespielt.

Prominente Gäste sind unter anderem Model Jana Ina Zarrella und Musiker Giovanni Zarrella, Curvy-Model Angelina Kirsch („Let’s Dance“), Comedian Oliver Pocher, Designer und Schauspieler Julian F.M. Stöckl, Musikproduzent Mousse T. sowie RTL-Moderatorin Jasmin Wiegand. Beim Lady Elegance-Wettbewerb kürt die prominent besetzte Jury das eleganteste Outfit der Besucherinnen. Als Hauptgewinn lockt ein Audi VIP-Package „Berlinale 2018“ inklusive Hotelübernachtung, Dinner und Zugang zum VIP Bereich der Audi-After Show Party.

Bei der Prämierung des Kinder Hut-Wettbewerbs werden fünf Kinder gekürt, deren vor Ort gebastelter „Kinder-Ascot-Hut“ der Jury am meisten Freude bereitet. Auch hier gibt es tolle Gewinne wie Tickets für ein Heimspiel von Hannover 96 und vieles mehr.

In der Pagodenstadt Ascot Garden präsentieren 15 Aussteller ihr hochwertiges Sortiment, darunter Garten- und Wohnaccessoires, Gemälde und Kleidung. Auf dem Ausstellungsgelände finden auch die Autogrammstunden mit den Prominenten und eine Modenschau statt.

Veranstaltungsbeginn erfolgt um 13 Uhr, das erste Rennen startet um 13:30, das letzte um gegen 18:15 Uhr.

Autogrammstunden in der Pagodenzeltstadt Ascot Garden:

Angelina Kisch und Oilver Pocher um 14 Uhr

Jana Ina und Giovanni Zarella um 16.Uhr