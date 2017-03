Die Besten aus Norddeutschland

Judo-Club lädt zum ersten Löwen-Cup nach Langenhagen ein

Das Beste, was Norddeutschland im Bereich Judo der U12 und U15 zu bieten hat, wird am Sonnabend, 1., und Sonntag, 2. April, in der Sporthalle der IGS Langenhagen, Konrad-Adenauer-Straße, beim Judo-Club Godshorn zu Gast sein. Etwa 300 Kämpferinnen und Kämpfer werden zu dem hochklassigen Sichtungsturnier erwartet.Der Nachwuchs des Judo-Clubs kann durchaus bei diesen Wettkämpfen mithalten und in der ein oder anderen Gewichtsklasse Medaillen erkämpfen. Zuschauen lohnt sich auf jeden Fall. Die Wettkämpfe der U15 beginnen am Sonnabend um 10 und werden bis etwa 17 Uhr andauern. Am Sonntag geht es um 10 Uhr mit der U12 dann weiter.Der JCG hat vom Niedersächsischen Judo Verband nach langer Zeit endlich den Zuschlag für die Ausrichtung eines großen Jugendturniers bekommen und wird dementsprechend ein sehr guter Gastgeber sein. Alle Judointeressierten sind herzlich eingeladen, als Zuschauer dabei zu sein und die tolle Atmosphäre sowie die leckere Kaffeebar mit Kaffee, Kuchen, Crepes und Zuckerwatte zu genießen. Der Eintritt ist natürlich kostenlos.