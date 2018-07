Schnuppertraining der HSG Langenhagen

In der zweiten Hälfte der Sommerferien bietet die Handball-Spielgemeinschaft Langenhagen die Möglichkeit, kostenlos ins Handball-Training herein zu schnuppern. Wer mal testen möchte, ob Handball die richtige Sportart sein könnte, kommt einfach zu den unten genannten Terminen in die SCL-Sporthalle, Leibnizstraße 52 in Langenhagen. Jeweils dienstags am 24.und 31. Juli und am 7. August trainieren von 16 bis 17 Uhr die Jahrgänge 2010 bis 2012 (Minis) und von 17 bis 18 Uhr die Jahrgänge2008/2009 (E-Jugend) Jeweils Donnerstags am 26. Juli und 2. August läuft von 17 bis 18 Uhr das Training für die Jahrgänge 2006 und 2007 (D-Jugend) Mitzubringen sind Sportsachen und Getränkeflasche, Mädchen und Jungen trainieren getrennt. Wer vorab noch Infos braucht, meldet sich bei Reinhold Scheiba, Telefon (0172) 5 40 48 05. Die Handball-Spielgemeinschaft ist ein Zusammenschluss der Handball-Abteilungen von SCL und Sparta, der zur Zeit 330 Mitglieder hat.