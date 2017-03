Ein Millimeter gab den Ausschlag

TSV KK gewinnt 32. Prominentenbosseln der BSG Langenhagen

Jetzt hatte die Behinderten-Sportgemeinschaft Langenhagen zu ihrem 32 „Prominentenbosselturnier“ eingeladen. Einmal im Jahr soll die Öffentlichkeit informiert werden und selber erfahren dürfen, welche Leistungen in behindertenspezifischen Sportarten wie dem Bosseln verlangt werden. 14 Mannschaften, gebildet aus Vertreterinnen der Stadtverwaltung, Politikern, Mitgliedern aus befreundeten Vereinen und um die BSG verdiente Einzelpersonen waren erschienen, um miteinander um die Wanderpokale zu kämpfen. Die äußerst harmonisch verlaufene Veranstaltung erwies sich wie immer als großer Erfolg.Nach 16 Spielrunden mit jeweils vier Kehren – das bedeutete für jeden Teilnehmer mindestens 52 Würfe mit den etwa 4.7 Kilogramm schweren Bosselstöcken auf eine Daube (Holzwürfel mit 10 cm Kantenlänge) im zwölf Meter entfernten Zielfeld – stand die Reihenfolge fest. Für einige Teilnehmer eine wahre Herausforderung! Pausen mit Verpflegung und Betreuung durch Sportler aus der ambulanten Herzsportgruppe erleichterten dabei das Durchhalten.Am Ende des Turniers und nach einer „Wiederaufbauphase“ mit Haxen und Getränken, erfolgte die Siegerehrung durch die Turnierleiterin Karin Beck. Die Ehrung begann wie üblich mit dem „Schlusslicht“, in diesem Jahr mit einer lilafarbenen „Schlusslaterne“ mit dem BSG-Wappen, die der Mannschaft der Schützengemeinschaft Langenhagen überreicht wurde. Die Plätze 13 und12 belegten in Reihenfolgedie Mannschaften CDU II und die F.D.P.. Der neunte Platz wurde dreimal vergeben, an die Polizei Langenhagen, DJK Sparta Langenhagen und das Team der CDU. Rang acht erreichte bei ihrer ersten Teilnahme die Mannschaft des MTV Engelbostel-Schulenburg, Rang sieben der SCL, und Rang sechs ging wie im Vorjahr an die Mannschaft mit dem Namen „Bosselbären“ auf ihren Trikots, gestiftet von Ratsmitglied Wilhelm Behrens. Die Plätze fünf und vier gingen an die SPD (Vorjahressieger) und die Ortsfeuerwehr.Den dritten Platz erreichten die Grünen – eine deutliche Steigerung im Vergleich zum letzten Platz im Vorjahr, verbunden mit dem Tausch der „Schlusslichtlaterne“ gegen einen Wanderpokal; den zweiten Platz – ebenfalls mit einem allerdings nachzureichendem Wanderpokal – belegte der DLRG-Ortsverband Langenhagen.Sieger wurde der Vorjahresdritte, die Mannschaft des TSV KK. Wobei erst im letzten Durchgang der Unterschied von einem Millimeter Abstand von Bossel zur Daube den Ausschlag gab. Ein denkbar enges Ergebnis. Der Termin für das 33. Prominentenbosseln im nächsten Jahr steht bereits fest, wieder am letzten Februarwochenende.