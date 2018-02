Sport-Event des TSV KK für E-Jugendliche

(ok). Organisator Marcus Schoyerer vom TSV Krähenwinkel/Kaltenweide hat keine Mühen gescheut, ein tolles Turnier für E-Jugendliche in der Kaltenweider Sporthalle auf die Beine gestellt. Viele Teams aus Langenhagen und Umgebung waren am Start – zum Beispiel der SC Langenhagen, der MTV Engelbostel-Schulenburg und der MTV Mellendorf. Aus der Landeshauptstadt war unter anderem der HSC am Start. Letztendlich setzte sich der TSV Bemerode durch. Bei einer Tombola gab es tolle Preise zu gewinnen und auch der Jackpot wurde geknackt.