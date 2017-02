Ein Torwart wird gesucht

Drei Godshorner Teams gehen an den Start

In der Fußball-D-Jugend des TSV Godshorn kicken zur Zeit mehr als 40 Jungs in zwei Mannschaften. Um allen Spielern gerecht werden zu können, gehen in der Rückrunde drei Teams an den Start. Hierfür sucht die erste D-Mannschaft, die aktuell in der Kreisliga spielt, weitere Mitspieler der Jahrgänge 2004 und 2005. Insbesondere einen weiteren Torwart wünscht sich das Trainergespann Thomas Hilgefort und Lucas Düwerth. Aber auch über Verstärkung auf allen anderen Positionen freut sich das Team. Trainiert wird in den Wintermonaten montags von 18 Uhr bis 19.30 Uhr in der Sporthalle der Grundschule Godshorn. Wer Interesse hat ein Teil dieser Mannschaft zu sein und Spaß am Fußball hat, schaut einfach mal beim Training vorbei oder meldet sich unter (0159) 04 42 22 33 bei Thomas Hilgefort.