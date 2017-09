Eine große Kulisse wird erwartet

Große Vorfreude auf das Landesliga-Derby

Bei den beiden Langenhagener Fußball-Landesligisten herrscht große Vorfreude,denn am Sonnabend, 7. Oktober, wird es so weit sein: Um 15 Uhr wird amWaldsee das Derby zwischen dem TSV Krähenwinkel/Kaltenweide und dem TSVGodshorn angepfiffen.Seit feststeht, dass es in dieser Saison zu diesem Duell kommen wird, fiebertman sowohl im Westen als auch im Norden der Stadt der Partie entgegen.Bislang haben der TSV KK und der TSV Godshorn 34 Punktspiele gegeneinanderbestritten. In der Bilanz liegen die Krähen deutlich vorne. 20 Partien gingen andie Rot-Blauen. Achtmal waren die Grün-Weißen erfolgreich, und sechs Spieleendeten remis.Die älteren Schlachtenbummler beider Seiten werden sich noch an die Duellezwischen 1949 und 1975 erinnern. Das erste Derby, das in den Chronikenverzeichnet ist, fand am 6. November 1949 in der ersten Kreisklasse statt und ging mit 7:0an den TSV KK. Das Rückspiel jener Saison gewannen die Kaltenweider mit 2:1.Für sie erzielten Mikulski und Henker die Tore, Godshorns Treffer schoss Glootz.Bitter verlief aus Godshorner Sicht das für letzte Duell im Kreis am 20. April 1975.Becker, Dressler und Pust hatten für die Krähen eine 3:0-Führung vorgelegt,dann brachten Euscher und Schulz die Godshorner wieder heran. In der 90.Minute hatten die Gäste die große Chance zum Ausgleich, doch Münkelverschoss den Elfmeter. Es war für Jahrzehnte das letzte Punktspiel, denn KKschaffte in jener Saison erstmals den Aufstieg in den Bezirk und hält sich dortbis heute. Erst seit der Saison 2006/2007 gibt es wieder Punktspiele zwischenden beiden Kontrahenten. In Erinnnerung sind etwa Godshorns 1:0-Sieg am10. November 2013, als Maximilian Fuchs traf und der überragende Torhüter DavidGosewisch für die Krähen unüberwindbar war. Oder das Spiel am 24. Mai 2014,als eine grandiose Stimmung herrschte, und die Krähen durch Tore von AndréUlrich, Sebastian Helms und Benjamin Sumpf schnell mit 3:0 führten. Dannmusste das Derby aufgrund eines Gewitters unterbrochen werden. Nachdemes fortgesetzt wurde, zeigte Godshorn großen Kampfgeist, und Jan Krauseverkürzte. Den Krähen wurde alles abverlangt, am Ende gab es nach weiterenTreffern von Timo Schmidt und Lauri Schwitalle einen 5:1-Sieg.Jetzt ist die Zeit für das 35. Derby gekommen – und dieses ist von historischerBedeutung, denn auf Landesliga-Ebene gab es diese Partie noch nie. Freuenwir uns auf eine große Kulisse und ein spannendes Spiel – am Sonnabend,7. Oktober, um 15 Uhr im Waldseestadion. Die Bundesliga macht an diesemTag übrigens Pause.