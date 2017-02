"El Classico" in Langenhagen

Champions-League-Cup der U8 des MTV Engelbostel-Schulenburg großer Erfolg

Die Champion League hat ihren Champion bereits am 19. Februar 2017 gekürt - zumindest die U8-Champions-League in Kaltenweide. Und es gab nicht nur einen Sieger, sondern ganze zehn.Jedes Team bekam eine Medaille und einen großen Pokal für die Vitrine. Einzig die Spieler der punktbesten Mannschaft dürfen beim Heimspiel von Hannover 96 gegen Fortuna Düsseldorf als Spalierkinder auflaufen.Die Nachwuchskicker aus Langenhagen und Hannover Umland machten ihren Vorbildern alle Ehre. Sie kämpften, zeigten technische Raffinesse und toll herausgespielte Tore.Besonders bemerkenswert war, dass einige Teams im kompletten Mannschaftsoutfit ihrer Helden aufliefen. So waren FC Barcelona, Real Madrid und Borussia Dortmund in Miniatur voll anwesend, wenn auch die Ronaldos, Götzes, Reusses, Messis und Neymars klar in der Überzahl waren.Dank des tollen internationalen Buffets - von Müsli bis Börek war alles dabei - und einer großen Tombola können jetzt neue Trainingsmaterialien und Bälle für die F2/F3-Jugend des MTV Engelbostel-Schulenburg angeschafft werden.Auf Grund dieses erfolgreichen Turniers ist ein großes MTV-Fußballjugend-Sommerturnier für Anfang August in Planung, dessen Erlös der Jugendarbeit (G bis D-Jugend) der Fußballbteilung des MTV Engelbostel-Schulenburg zu Gute kommen wird.