Kai Häfner verlängert bei den RECKEN

Kai Häfner und die TSV Hannover-Burgdorf werden auch zukünftig gemeinsam versuchen, Niedersachsens Spitzenhandballer in der stärksten Liga der Welt voranzubringen. Der Europameister, der seit 2014 im Trikot der RECKEN aufläuft, hat seinen ursprünglich bis zum 30. Juni 2018 laufenden Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2020 verlängert. „Es erfüllt uns schon ein wenig mit Stolz, wenn sich ein Spieler mit der Qualität von Kai dazu entscheidet, seinen Vertrag bei uns zu verlängern. Sportlich muss man zu ihm nichts sagen, die Leistungen und die Ergebnisse in den zurückliegenden Jahren sprechen eine eindeutige Sprache“, erklärt Trainer Jens Bürkle.Für Häfner, der sich mit 27 Jahren im besten Alter für einen Handballer befindet, war die Klärung der eigenen Zukunft „natürlich nicht einfach, aber die Entscheidung für Hannover fühlt sich gut und richtig an. Das Gesamtpaket ist für meine Frau und mich einfach das Beste“, spricht der Linkshänder von optimalen Rahmenbedingungen in der niedersächsischen Landeshauptstadt, an denen Trainer Jens Bürkle und Geschäftsführer Benjamin Chatton maßgeblichen Anteil haben. „Die Vorstellungen von Benjamin und Jens decken sich sehr gut mit meinen eigenen. Wie der Verein auf und neben dem Spielfeld geführt wird und wie hinter den Kulissen gearbeitet wird, gefällt mir und hat bei meiner Entscheidung ebenfalls eine wichtige Rolle gespielt“, verrät Häfner.In den nächsten Jahren will der Europameister von 2016 das vorhandene Potential bei den RECKEN noch besser ausschöpfen. „Wir haben hier beste Voraussetzungen, um erfolgreichen Handball zu spielen und ich sehe für uns noch weitere Entwicklungsmöglichkeiten. Wir haben in den nächsten Jahren eine spannende Mannschaft, mit der wir einiges erreichen können“, so Häfner.Vor allem zwei Ziele stehen für den Bronzemedaillengewinner aus Rio ganz oben auf der Agenda. „Ich habe große Lust darauf, mit den RECKEN in Europa mitzumischen. Wo wir nach der Hinrunde in der Tabelle standen, fühlte sich sehr gut an und ich hoffe, dass wir das auch in der Rückrunde bestätigen können. Zudem möchte ich unbedingt mal im Pokal ins Final Four, die Niederlage in Leipzig im Dezember war sehr schmerzhaft und ich werde alles dafür tun, dass wir diesen Meilenstein für den gesamten Verein in den nächsten Jahren erreichen werden.“„Es ist eine sehr positive Nachricht und keine Selbstverständlichkeit, dass wir Kai Häfner von einem langfristigen Verbleib in Hannover überzeugen konnten. Durch seine gezeigten Leistungen im Trikot der RECKEN und auch im Dress der Nationalmannschaft hat er nicht nur sportlich auf dem Spielfeld, sondern auch als Gesicht der RECKEN in der Außenwahrnehmung eine entscheidende Bedeutung für uns“, hebt Geschäftsführer Benjamin Chatton den hohen Stellenwert des Linkshänders hervor.