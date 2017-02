Erfolge beim Crocodiles Cup

Jugend-Judo-Wettkampf in Osnabrück

Der Crocodiles Cup ist mit einer Meldeanzahl von 650 Kämpfern aus 143 Vereinen und acht Nationen eines der größten Judo Events für die U12 und U15 in Niedersachsen. Vom Judoclub Godshorn sind Mia Gallinat, Lena Kohls, Luka Kaiser und Vincent Miemietz für die U12 angetreten. Mia (bis 27 Kilo) entschied zwei Kämpfe sicher für sich. Einen Kampf musste sie durch eine schnelle Technik Ihrer Gegnerin namens Seoi-Nage abgeben. Dies bedeutet aber für Mia eine wohlverdiente Bronzemedaille. Lena (bis 33 Kilo) konnte einen Kampf gewinnen, sich aber in ihrer starken Gruppe nicht in die Medaillenränge kämpfen. Luka (bis 37 Kilo) erwischte als Auftaktkampf direkt einen sehr starken Gegner. Durch die große Gruppe und das Kampfsystem erhielt er leider keinen zweiten Versuch sich zu beweisen und konnte hier nur Erfahrung mit nach Hause nehmen. Vincent (bis 50 Kilo) war der letzte Teilnehmer der U12. Er hatte nur einen Gegner in seiner Gewichtsklasse, den er leider noch nicht bezwingen konnte. Somit Silber für ihn.Am Nachmittag begannen die Kämpfe der U15. Für den JCG traten Karlo Lopandic, Pia Wallukat und Magali Deperrest Azcarate an. Karlo konnte seine Auftaktbegegnung siegreich, mit einem Osae-komi im Boden, gestalten. Der zweite Kampf gestaltete sich in der Anfangsphase auch gut für Karlo, doch am Ende wurde er durch Ippon (Siegpunkt) besiegt. Auch Pia konnte ihren ersten Kampf gewinnen und musste sich in den nächsten Kämpfen geschlagen geben. Magali lieferte wieder einmal einen spannenden Kampf. Sie und ihre Gegnerin hatten jeweils drei Wazzari (Wertungen). doch dann wurde Magali mit einem Shido (Strafe) bestraft und der Sieg ging an ihre Gegnerin. Somit schied auch Magali aus dem Turnier aus.Coach Arne Koch war mit den Leistungen seiner Schützlinge, bei einem so hochklassigen Turnier, zufrieden und dankte den unterstützenden Eltern.Wer sich gern im Judo probieren möchte, ist gern zu einem Schnuppertraining in der Hermann-Löns-Turnhalle an der Hindenburgstraße willkommen. Trainingszeiten und -gruppen sind auf der Internetseite www.jcgodshorn.de zu finden.