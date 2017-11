Erfolge in der schweren Klasse

Vorbereitung im Reitverein Hubertus

(gg). Starker Konkurrenz beim Ankumer Dressur-Cup stellte sich Katharina Pickel vom Reitverein Hubertus Langenhagen. Mit ihrem achtjährigen Hannoveraner Flumer Feather Duster (Fürst Nymphenburg, Lauries Crusador xx) belegte sie Mitte Oktober in der M**-Prüfung Platz sechs und in der S**-Prüfung (Intermediaire eins) Platz sieben. Ende Oktober folgte der Dritte Platz in der S*-Prüfung und der siebte Platz in der S*-Prüfung Prix St. Georg. Championatsreiterin Helen Langehanenberg (Weltcup-Siegerin 2014) ritt Fulmer Feather Duster in einer M*-Prüfung zum zweiten Platz. Mit Katharina Pickels sechsjährigem Hannoveraner Christopher (Contendros Bube, Lacantus) belegte sie in dieser Prüfung den fünften Platz.Madelene Engelke, Reitverein Hubertus, verbuchte Erfolge in Flyinge in ihrer Heimat Schweden: Vize-Champion wurde ihr vierjähriger Hengst Shizeido GJ bei den Schwedischen Jungpferdechampionaten mit 94.00 Punkten. Fremdreiterin Charlotte Dujardin (Großbritannien) gab für die Rittigkeit die Note 9,30; für das Potenzial erhielt Shizeido GJ die Note 9,40.