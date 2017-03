Erfolgreich geschlagen

JC Godshorns Wettkampfneulinge am Start

Vier mutige Godshorner Judoka stellten sich an diesem Wochenende dem ersten Wettkampf. Beim Kyu-Turnier in Altencelle, welches extra für Anfänger ausgeschrieben war, starteten Kaja Kaiser, Kalle Bargmann, Niclas Schmidt in der U10 und Tristan Berkmann in der U12.Für Kaja war es der dritte Wettkampf. Eine Woche zuvor, bei der Kreiseinzelmeisterschaft konnte sich Kaja mit zwei Siegen in ihrer gewichtsnahen Klasse den Meistertitel sichern. Diesmal war sie in ihrem in ihrem Pool mit Abstand die Leichteste. So kämpfte sie zwar tapfer und mit guten Techniken, konnte sich aber nicht durchsetzen. Kaja erlangte hier die Bronzemedaille.Kalle zeigte zunächst einen starken Auftritt und dominierte seinen überhaupt allerersten Kampf bei einem Wettkampf, verlor ihn aber durch einen unglücklichen Stolperer mit einem Punkt Rückstand. In seinem zweiten Kampf war er unterlegen. Doch seinen dritten und letzten Kampf konnte er für sich entscheiden und wurde somit auch Dritter.Niclas hatte in seiner Gruppe leider nur einen Gegner. Somit auch nur einmal die Chance, hier erste Wettkampferfahrung zu sammeln. Diesen Kampf musste er abgeben, konnte aber eine Silbermedaille mit nach Hause nehmen.Tristan gelang es, bei seinem ersten Wettkampfstart einen Punkterückstand von dreiPunkten noch kurz vor Schluss auf nur einen Punkt zu verkürzen. Leider reichte die Zeit nicht mehr zum Sieg. Auch seine zweite Begegnung war auf Augenhöhe und lief mit vielen spannenden Ansätzen leider erfolglos für beide Seiten ab. Somit wurde der Kampf unentschieden (Hikewake) gewertet. Der dritte und für Tristan entscheidende Kampf ging zu seinen Gunsten aus, so dass sich auch Tristan über Silber freuen durfte.Alle Jungster hatten Spaß am Wettkampf und freuen sich über die gewonnenen Medaillen. Das war sicher nicht der einzig Auftritt im Kampfgeschehen.Wer auch gern einmal Judo ausprobieren möchte, der JC Godshorn trainiert in Langenhagen an der Niedersachsenstraße. Die U10 denstags von 16.30 bis 18 Uhr und die U12 dienstags und donnerstags von 18 bis 19.30 Uhr. Die Tabalugas (bis sechs Jahre) trainieren in Godshorn am Rährweg.Weitere Trainingszeiten (auch für Ältere) finden Intererssierte auf der Homepage www.jcgodshorn.de.