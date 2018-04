Erfolgreiche HSG

B-Mädchen und C-Jungen siegten

(ok). Erfolgreiches Wochenende für zwei Jugendteams der HSG Langenhagen: Im Pokal-Halbfinale ließ die männliche C-Jugend nichts anbrennen, setzte sich klar und deutlich mit 41:12 gegen den TSV Anderten durch. Im Finale wartet nun Nachbar TuS Bothfeld, in der Meisterschaft noch Zweiter hinter den Langenhagenern. Drei Jugendteams der HSG Lsngenhagen haben sich zur Relegation für die Landesliga angmeldet. Vor-Relegation hat die weibliche B-Jugend in eigener Halle mit dem zweiten Platz überstanden, zieht in die nächste Runde ein. Die HSG-Mädchen verloren nur gegen den späteren Rundengewinner TSV Friesen Hänigsen mit 6:10, gegen Garbsen (12:6), Auhagen (9:7) und Sehnde (14:7) gelangen Siege.