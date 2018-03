Erster Schritt in die Landesliga

Vor-Relegation am 15. April in der RKS-Halle

Langenhagen (ok). Sie wollen in der nächsten Saison in der Landesliga starten. Vorher müssen die Handballerinnen der weiblichen B-Jugend aber noch einige Hürden überwinden. Die erste wartet am Sonntag, 15. April, ab 10 Uhr in der heimischen RKS-Sporthalle auf die Mädchen. In einem von fünf Turnieren der Vor-Relegation messen sich die Handallerinnen mit vier anderen Teams. Diese Vor-Relegation vor der eigentlichen Relegation ist notwendig geworden, weil es in der Altersklasse so viele Meldungen gab. Die Gegnerinnen heißen an dem Sonntag Garbsener SC, MTV Auhagen, TVE Sehnde und TSV Friesen Hänigsen. Gespielt wird zweimal zwölf Minuten mit fünf Minuten Pause. Für die dri Erstplatzierten geht es dann in die erste Runde der Relegation zur Landesliga. Zuschauer sind natürlich herzlich willkommen, um die HSG-Mädchen kräftig anzufeuern.