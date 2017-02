Erster und Vierter

SCL-E-Jugend bei zwei Turnieren am Start

(ok). Den ersten Platz belegte jetzt die E 1 des SC Langenhagen bei einem gut besetzten Turnier. Im Finale schlug das Team den TSV Stelingen glatt mit 3:0. Schon in der vorigen Woche waren die SCLer Turnierzweiter geworden; in der nächsten Woche geht es in Havelse mit einem Turnier weiter. Einen vierten Platz belegte die E 3 bei ihrem Turnier. Dabei war das Glück nicht unbedingt auf der Seite der SCLer, denn im Neunmeterschießen um Platz drei unterlag die Mannschaft der JSG Mellendorf, nachdem sie zuvor einen 0:2-Rückstand in der regulären Spielzeit aufgeholt hatte. Schon das Halbfinale hatte der SCL mit 0:2 gegen den TSV KK verloren.