Es geht zu den Drachen

Scorpions am Wochenende gegen Erfurt

Am kommenden Wochenende treffen die Hannover Scorpions zweimal auf die Black Dragons Erfurt. Am Freitag geht es auswärts zu den Drachen, ehe am Sonntag bereits das Rückspiel in der Eishalle Langenhagen ansteht. Das Spiel am Sonntag beginnt um 18:30 Uhr, Karten gibt es noch an allen bekannten Vorverkaufsstellen, so wie im Onlineshop und an der Tageskasse. Nach der schmerzlichen 2:3-Niederlage in Berlin sind das Ziel am Wochenende zwei Siege und sechs Punkte im Duell mit dem direkten Konkurrenten um Platz zwei. Die bisherigen Spiele waren mit einem Sieg zu Hause und einer Auswärts-Niederlage in der Overtime ausgeglichen, so dass die Scorpions mit vier von sechs Punkten in der Hauptrunde eine positive Bilanz aus den Spielen gegen Erfurt gezogen haben. „Auch wenn der Abstand groß ist, haben wir weiter das Ziel den zweiten Tabellenplatz der Qualifikationsrunde zu erreichen und so noch an den Pre-Playoffs teilzunehmen! Sechs Punkte aus den nächsten zwei Spielen sind das klare Ziel der Mannschaft“, zeigt sich Trainer Tomas Martinec vor dem Wochenende kämpferisch.