Femke war Allerbeste am Sprungtisch

Landesligamannschaft des SC Langenhagen verbessert

Jetzt fand in Bockenem der zweite Wettkampf der Landesliga eins statt. Die fünf Langenhagener Mädchen im ersten Jahr in der Landesliga verbessertensich um zwei Punkte im Vergleich zum ersten Wettkampf verbessern. Beste Turnerin war Leonie mit 46,80 Punkten, am Boden turnte sie punktgleich mit Joline 12,45 Punkte. Femke, ansonsten die beste Barrenturnerin, hatte diesmal Pech an ihremm Lieblingsgerät, dafür war sie jedoch mit 12.300 Punkten die beste Sprungtischturnerin aller gestarteten Teilnehmerinnen. Für die nächste Saison haben sich die Mädchen viel vorgenommen, sie möchten den Endkampf erreichen.