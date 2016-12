Morten Olsen verlängert bei den RECKEN

Die TSV Hannover-Burgdorf und Morten Olsen gehören schon seit längerem zusammen. Mittlerweile spielt der dänische Rückraumspieler in seiner insgesamt fünften Saison in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Dabei wird es nicht bleiben, denn Olsen und DIE RECKEN verständigten sich auf eine Vertragsverlängerung bis zum 30. Juni 019.„Wir sind froh, dass wir einen amtierenden Olympiasieger in Hannover halten konnten“, freut sich Trainer Jens Bürkle auf die weitere Zusammenarbeit mit dem 32-jährigen. „Morten verfügt über eine unglaubliche Dynamik in seinen Aktionen. Zudem ist er ein äußerst kreativer Spieler, der unsere Mannschaft stetig mit neuen Ideen auf dem Spielfeld weiterbringt“, beschreibt Bürkle die Vorzüge seines Spielmachers.„Ich freue mich auf die nächsten Jahre bei den RECKEN. Hier ist sehr viel Positives in den letzten Spielzeiten passiert, sowohl auf als auch neben dem Spielfeld. Ich denke, wir haben für die Zukunft eine schlagkräftige Mannschaft beisammen, mit der wir einiges erreichen können“, blickt Olsen seiner sechsten und siebten Spielzeit im RECKEN-Trikot gespannt entgegen.Der dänische Nationalspieler wechselte im Jahr 2010 zum ersten Mal zu Niedersachsens Spitzenhandballern. Nach drei Spielzeiten an der Leine und einem zweijährigen Abstecher nach Frankreich kehrte der 32-jährige im Jahr 2015 in die niedersächsische Landeshauptstadt zurück. „Ich fühle mich in Hannover sehr wohl. Die Stadt ist mittlerweile zu einer zweiten Heimat für mich geworden und hat sehr schöne Ecken. Zudem liegt es sehr zentral und ich bin schnell in Kopenhagen“, erklärt Olsen.Geschäftsführer Benjamin Chatton kann der Vertragsverlängerung mit dem Dänen sehr viel Positives abgewinnen. „Morten ist handballerisch nicht nur eingebürgert, sondern bringt häufig das Besondere in unser Spiel. Kontinuität in der Kaderplanung ist ein Erfolgsfaktor, somit ist es nach einigen Neuzugängen wichtig, dass wir Stabilität in der Schaltzentrale behalten.“Vor Olsen verlängerten die Niedersachsen bereits den Vertrag mit Timo Kastening verlängern. In Pavel Atman (Meshkov Brest), Evgeni Pevnov (VfL Gummersbach) und Ilija Brozovic (THW Kiel) stehen zudem drei Neuzugänge fest.