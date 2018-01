Frühstück und Kunst

Langenhagen. Für Freitag, 26. Januar, lädt der Quartierstreff Wiesenau zum Frühstück und zum Kunstausflug ein. Los geht es um 8.30 Uhr. Wie jeden Freitag wird im Quartierstreff in der Freiligrathstraße 11 gemeinsam gegessen und geplaudert oder Zeitung gelesen. Um 10:30 Uhr machen sich dann die, die Interesse an Kunst haben auf den Weg in den Kunstverein in die Walsroder Str.. Dort wartet bereits Martin Giesecke- Ehlers, der für den Kunstverein Führungen für Mensche mit Lebenserfahrung anbietet. Um 11 Uhr startet die Führung durch die aktuelle Ausstellung „aroundabout Jack Jaeger“. Gegen 12.30 Uhr wird sich die Gruppe dann wieder auf den Weg zurück nach Wiesenau machen. Für die Fahrt steht ein Kleinbus zur Verfügung.

Interessierte können einfach zum Quartierstreff kommen und dabei sein. Der Beitrag ist kostenfrei, für das Frühstück wird eine Spende von 2,50 Euro erwünscht.