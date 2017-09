Fünf eigenständige D-Junioren-Teams

TSV KK beim Spielbetrieb stark vertreten

Während sich heutzutage viele andere Vereine zu Jugendspielgemeinschaften zusammenschließen müssen, um den Spielbetrieb in bestimmten Jahrgängen aufrecht erhalten zu können, ist der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide stolz darauf, neben ähnlich stark vertretenen weiteren Altersklassen sogar fünf eigenständige D-Junioren-Mannschaften in der aktuellen Spielzeit zu stellen. Eine davon vertritt den Verein in der Kreisliga der Region Hannover, die anderen vier Teams spielen in der ersten und zweiten. Kreisklasse. Dabei wurde speziell die D5 vor dem Hintergrund gebildet, möglichst vielen Spielern hohe Spielanteile zukommen zu lassen, um den Spaß und die Freude an ihrem Hobby nicht zu verlieren, wenn sie sonst Woche für Woche aussetzen müssten.Zwei der D-Jugend-Teams - die D2 und die D5 - haben jetzt in dem Spielervater Sami Shalaj einen noblen Spender gefunden, der es ermöglichte, für diesen Doppelkader mit 28 Spielern einen einheitlichen Satz Trikots mit Hosen und Stutzen anzuschaffen.Auf dem Bild fehlen zwei Spieler sowie zwei Betreuer.