Gastgeber Zweite beim Krähen-Cup

SC Vorwärts Wacker 04 Hamburg holt sich den Turniersieg

(ok). Sie verkauften sich wirklich gut bei ihrem Krähen-Cup; das Team blau der D-Jugend des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide unterlag erst im Finale dem späteren Turniersieger SC Vorwärts Wacker 04 Hamburg mit 0:1. Dritter wurde die U 12 des TSV Havelse nach einem Sieg im Penaltyschießen gegen den SC Hemmingen-Westerfeld II. Organisator Sascha Peters zieht nach zwei intensiven Tagen mit insgesamt 24 Teams zufrieden Bilanz: „Das war top. Champions-League-Modus mit Hin- und Rückspiel ab Achtelfinale, Rundum-Bande, große Fünf-Meter-Tore und natürlich die Rahmenbedingungen kamen gut an. Wir haben tolle Leistungen der Kids gesehen.“ Viel laufe heutzutage über die sozialen Medien, im Laufe der Jahre habe er viel Erfahrung in Sachen Organisation gesammelt. Als Verantwortlicher beim TSV KK – Peters trainiert die D-Jugend mit Bernd Winkler seit Saisonbeginn – war es allerdings sein erstes großes Turnier. Und sicher nicht das letzte, das Duo hat fürs nächste Jahr schon eine Neuauflage des Krähen-Cups in der Kaltenweider Sporthalle angekündigt.