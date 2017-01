Gegner in Topbesetzung

Schachtiger erneut kampfstark

Auch am vierten Saisonspieltag zeigten sich die Schachtiger Langenhagen von ihrer kämpferischen Seite. In der Verbandsliga Süd trat der Tabellenletzte SF Hannover II unerwartet in Topbesetzung an und verlangte den Tigern beim 4:4-Unentschieden alles ab. Aleksandar Vujevic, Olaf Klingebiel und Neuzugang Falko Bozicevic gewannen ihrePartien. Michael Lehmann und Oliver Hofmann spielten remis. In der Tabelle bleiben die Tiger fünfte und müssen in der nächsten Runde zum stark abstiegsbedrohten Tabellenachten SC Uetze-Hänigsen. In der Kreisklasse West ließ die zweite Tigermannschaft dem Eystruper SK II mit 5,5-2,5 keine Chance. Thomas Schmitz, Benedikt Tondera, Marcus Meinhardt, Jörg Alpers und Artur Ramminger sorgten für die vollen Punkte. Ralf Borgmann spielte remis. In der Tabelle sind die Tiger mit Platz zwei erstmals auf einem Aufstiegsplatz, den sie am nächsten Spieltag gegen den SV Berenbostel III verteidigen wollen.