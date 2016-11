Gehrmann beim TSV KK geschasst

(ok). Nach knapp einem Jahr ist die Uhr für Joachim Gehrmann als Trainer des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide abgelaufen. Krähen-Urgestein Andreas Pawlow wird die Landesligamannschaft, die bereits neun Punkte auf einen Nichtabstiegsplatz hat, bis zur Winterpause interimsmäßig übernehmen, gibt am Sonntag in Pattensen sein Debüt an der Linie und wird auch gegen den SV Ramlingen/Ehlershausen, MTV Almstedt, Koldinger SV und den FC Eldagsen die Mannschaft coachen. Dann muss jedoch ein neuer Übungsleiter her. Ein Trainer, den Spartenleiter Oliver Jung nach eigenen Angaben nicht im Auge hat. "Wir haben nur mit Andreas gesprochen." Der 46-jährige Pawlow hat schon viele Teams im Verein trainiert, sich in der jüngsten Vergangenheit auf den Frauen- und Mädchenfußball beim TSV KK konzentriert. Für Jung ist es die letzte Möglichkeit, das Ruder noch einmal herumzureißen. Der neue Coach soll das "Aushängeschild des Vereins" unbedingt in der Landesliga halten. Jetzt ist die Mannschaft in der Pflicht, ob sie die Qualität für diese Klasse hat.