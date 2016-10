Nächstes Heimspiel der SCL-Volleyballerinnen am 13. November

(ok). Der erste Punkt ist nach dem 2:3 gegen den Lokalrivalen GfL Hannover unter Dach und Fach, jetzt stehen für die Drittligavolleyballerinnen des SC Langenhagen gleich drei Auswärtsspiele auf dem Programm. Am nächten Sonntag, 23. Oktober, geht es nach Bremen zum TV Eiche Horn, eine Woche darauf zum BSV Ostbevern. Am Sonnabend, 5. November, sind die Schützlinge von Trainer Clas-Ole Widderich zu Gast beim SC Spelle-Venhaus. Nächster Heimspieltag: Sonntag, 13. November, ab 16 Uhr gegen VC Allbau Essen in der Halle an der Leibnizstraße.