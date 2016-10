Hannover Scorpions treffen auf Füchse Duisburg

Hannover Scorpions treffen auf Füchse Duisburg

Am Sonntag, 23. Oktober, sind die Füchse Duisburg zu Gast in der heimischen Eishalle Langenhagen. Spielbeginn ist um 18.30 Uhr.

Die Duisburger haben wie in den Jahren zuvor einen starken Kader zusammengestellt, welcher erneut um den Aufstieg in die DEL2 mitspielt. Mit Lance Nethery haben die Füchse einen sehr erfahrenen Cheftrainer, der unter anderem vierfacher DEL-Meister wurde und ein gewiefter Taktiker ist.

Somit wartet auf die Hannover Scorpions eine schwere Partie am Sonntag, doch die Mannschaft von Head Coach Tomáš Martinec will sich vom Gegner nicht unterkriegen lassen und mit einer kämpferischen und konzentrierten Leistung auftreten.

Wer noch keine Tickets hat, kann diese in der Geschäftsstelle und an der Abendkasse erwerben. Tickets gibt es auch bei Eventim, an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter der Ticket Hotline: 01806–991165 und online unter: www.eventimsports.de/ols/scorpions.