Hart dafür gearbeitet

1. E-Jugend des TSV Godshorn wird Staffelmeister

Die 1.E-Jugend des TSV Godshorn hat sich in der 1.Kreisklasse die Staffelmeisterschaft geholt. Die Mannschaft hatte sich das Ziel, „Meister“ zu werden am Anfang der Rückrunde selbst gesetzt und hat viel dafür gearbeitet. Die harte Arbeit zahlte sich zum Schluss aus, und man sicherte sich die Staffelmeisterschaft mit einem Torverhältnis von 42:17-Toren.Der nächste Höhepunkt wird die Mannschaftsfahrt in den Harz werden, wo die Jungs die Meisterschaft nochmal so richtig feiern werden.