Herren 60 steigen auf

Tennis Bezirksklasse erreicht

Die Mannschaft Herren 60 der Tennis-Gemeinschaft Rot-Gelb steht nach vier Spielen mit 6:2 Punkten an erster Stelle und ist damit Aufsteiger in die Bezirksklasse geworden. Das Team schaffte durch unerwartete Spielergebnisse und einen 6:0 Erfolg gegen den TC Everloh doch noch deutlich den Aufstieg. Das Team feierte letzen Sonntag im Clubheim den Aufstieg in die Bezirksklasse kulinarisch bei leckerem Grillgut und kühlem Bier. Wieder einmal eine Meisterschaft und ein schönes Erlebnis für die TG Rot-Gelb. Zur Mannschaft gehören: Walter Buhmann, Johann Reyer, Horst Ravens (Mannschaftsführer), Florian Skreb, Uwe Brandt, Dieter Müller, Franz Faust, Heinz Wolleben, Wolfgang Richter, Dieter Kralemann und Dieter Angenvoort.