Hervorragender dritter Platz

Turntrio will sich noch steigern

Mit Lena Kaiser, Lea Winter und Lara Zemke turnen drei Turnerinnen des SCLangenhagen für die KTG Hannover-Lüneburger Heide in der Regionalliga Nord. Am ersten Wettkampftag belegte die Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz hinter TuG Leipzig und der TT Kiehn Group Lüneburg. Der Abstand zum Ersten beträgt nur vier Punkte. Lea turnte an allen Geräten underzielte 42,60 Punkte, mit 11,60 Punkten war sie eine der besten Bodenturnerinnen. Lena turnte einen sehr guten Tsukahara am Sprung, sie erhielt 12,00 Punkte, Lara mit 11,95 Punkte nur knapp dahinter. Alle Mädchen werden sich bis zum zweiten Wettkampftag sicherlich noch steigern können.