HSG-A-Jugend steht im Pokalfinale

C-Jugend für Regionsmeisterschaft ausgezeichnet

(ok). Eine überragende Saison haben die Handballer der C-Jugend der HSG Langenhagen in der abgelaufenen Regionsoberligasaison hingelegt. In den Play Offs gab es lediglich gegen den TuS Bothfeld 04 eine Niederlage, ansonsten überzeugte das Team. Für diese Leistung sind die Jungs jetzt vor dem Pokalhalbfinale der A-Jugend mit einem Pokal ausgezeichnet worden. Nach der Osterpause steht für die künftige B-Jugend von Trainer Torsten Flöricke die Relegation für die Landesliga auf dem Programm. Rund 250 Zuschauer sahen nach der Ehrung ein spannendes Derby im Halbfinale des Regionspokals. Die A-Jugend der HSG, die auch von setzte sich mit 29:26 gegen die Nachbarn vom TuS Altwarmbüchen durch. Ein ums andere Mal kamen die Gäste nicht mit den Tempogegenstößen der HSG-Akteure zurecht. Und die beiden Keeper Ruben Hattendorf und Jan Luca Hartmann zogen den Altwarmbüchener einmal mehr den Zahn, parierten einige Würfe frei vor dem Tor. Finalgegner wird der Sieger des zweiten Halbfinales zwischen dem MTV Elze und MTV Mellendorf sein.Zum Einsatz kamen: Ruben Hattendorf, Jan Luca Hartmann, Fabio Herschel, Julian Fiß (5), Lasse Zander (1), Christoph Siebert (4), Paul-Luca Thiele (1), Alexander Reimchen, Nicolas Teller (4), Bastian Böger (8), Luis Flöricke (4) und Sten Buttig (2).