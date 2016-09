Ideen sammeln

Langenhagen (ok). Was hat der Seniorenbeirat im nächsten Jahr vor? Gemeinsam sollen in der nächsten Sitzung des Gremiums Ideen für 2017 gesammelt werden. Termin ist Dienstag, 27. September, um 10 Uhr im Ratssaal. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt.